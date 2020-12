Covid-19, Macron positivo al test sul coronavirus

Parigi, 17 dic. (askanews) - Emmanuel Macron è risultato positivo al test Covid-19. L'Eliseo ha annunciato che il presidente francese si è sottoposto al test "non appena si sono manifestati i primi sintomi".Macron sta bene e non ha sviluppato una forma grave della malattia, riferisce BfmTv, citando proprie fonti.In ogni caso, Macron andrà in isolamento per sette giorni. "Continuerà a lavorare - scrive l'Eliseo in un comunicato - e si prenderà cura delle sue attività a distanza".Macron recentemente ha segnalato di essersi più volte sottoposto al test, sempre con esito negativo.L'ultima apparizione pubblica di Macron risale a ieri, quando il presidente ha incontrato all'eliseo il primo ministro portoghese Antonio Costa.Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che aveva incontrato tre giorni fa Macrona Parigi, ha sospeso tutte le sue attività pubbliche ed è entrato in isolamento. Lo stesso ha fatto il premier francese Jean Castex. Non è chiaro quali altre personalità politiche francesi ed europee dovranno auto-isolarsi per essere entrate in contatto con Macron, il quale ha partecipato a un summit Ue alla fine della scorsa settimana.