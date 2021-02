Covid-19, Oms concede autorizzazione emergenza vaccini AstraZenec

Milano, 15 feb. (askanews) - L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha concesso oggi l'autorizzazione per l'uso in emergenza a due versioni del vaccino AstraZeneca/Oxford contro il Covid-19, dando il via libera alla loro distribuzione attraverso il programma Covax."I paesi che fino ad oggi non hanno avuto accesso ai vaccini potranno finalmente iniziare a vaccinare i loro operatori sanitari e le popolazioni a rischio, contribuendo all'obiettivo del programma Covax di garantire un'equa distribuzione dei vaccini", ha affermato Mariangela Simao, vicedirettore generale dell'Oms per l'accesso ai farmaci e ai prodotti sanitari."Oggi l'Oms ha iscritto due versioni del vaccino Oxford-AstraZeneca nella lista dei medicinali da utilizzare in caso di emergenza dando anche il via libera allo sviluppo mondiale di questi vaccini attraverso il programma Covax. Uno dei vaccini è prodotto da SK Bio nella Repubblica di Corea e un altro dal Serum Institute dell'India", ha annunciato Tedros Ghebreyseus, direttore generale dell'Oms.