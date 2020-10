Covid-19, positivo il presidente polacco Andrzej Duda

Varsavia, 24 ott. (askanews) - Il presidente polacco, Andrzej Duda, è risultato positivo al Covid-19, lo ha confermato lo stesso portavoce presidenziale, Blazej Spychalski, secondo il quale Duda è stato sottoposto al test per il coronavirus, risultando, appunto, positivo.La notizia del contagio di Duda arriva mentre il Paese deve affrontare un'impennata dell'epidemia di Covid-19, con i nuovi casi che ieri hanno raggiunto un record giornaliero di oltre 13.600 casi. Il ministero della Salute ha riportato il 23 ottobre 153 morti per coronavirus, portando il bilancio totale a 4.172.Duda, 48 anni, ricopre un ruolo principalmente cerimoniale, ma ha potere di veto sulla legislazione. È un alleato del partito nazionalista al potere Diritto e Giustizia (PiS). Dal 24 ottobre, in Polonia entrano in vigore ulteriori restrizioni per frenare la diffusione del virus, tra cui una chiusura di due settimane di ristoranti e bar. Una scelta cha scatenato le proteste delle categorie interessate, scese in piazza contro la decisione.