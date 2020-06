Covid-19, test a tappeto a Pechino: 10 quartieri in lockdown

Roma, 15 giu. (askanews) - Tutti in fila sotto tendoni all'aperto a Pechino per sottoporsi ai test. Torna l'incubo coronavirus in Cina dopo che sono stati segnalati 49 nuovi casi di cui altri 36 nella capitale: si pensa tutti legati a un nuovo focolaio in uno dei più grandi mercati all'ingrosso nel distretto di Haidian, nel nord-ovest della città.Dieci quartieri residenziali di Pechino sono stati messi in quarantena, altre undici aree erano già state chiuse nei pressi del mercato. Cresce nel Paese la paura di una seconda ondata dopo settimane di tranquillità in cui la situazione sembrava ormai sotto controllo.