Covid-19, Von der leyen: Ue non è isola, unire risorse su vaccino

Milano, 17 giu. (askanews) - "Quando si tratta di combattere una pandemia non c'è posto per 'prima me'. L'Europa non è un'isola". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha richiamato l'Europa all'unità nella ricerca del vaccino anti coronavirus. "Le economie sono strettamente connesse non solo fra di loro ma anche col resto del mondo per commercio, viaggi, cooperazione".Poi l'annuncio della strategia unitaria: "Stiamo lavorando ad un summit globale il 27 giugno. Esploreremo con i nostri partner internazionali la possibilità che un numero significativo di Paesi si accordi per unire risorse e prenotare insieme i futuri vaccini delle compagnie farmaceutiche, facendo contemporaneamente prenotazioni per i Paesi a reddito medio basso".