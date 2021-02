(Agenzia Vista) Codogno, 22 febbraio 2021 Covid, a Codogno memoriale per le vittime. Il sindaco: "Luogo del ricordo che guarda al futuro" La cerimonia di inaugurazione del memoriale dedicato alle vittime del coronavirus a Codogno, la città in provincia di Lodi dove un anno fa è stato diagnosticato il primo caso di contagio in Italia. Così il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, durante la celebrazione: "Questo luogo vuole essere il luogo del ricordo ma anche un luogo che guarda al futuro." / Facebook Francesco Passerini Sindaco di Codogno Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev