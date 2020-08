Covid, a Madrid folla in piazza contro le mascherine

Madrid, 17 ago. (askanews) - Contro le mascherine e contro le restrizioni imposte dal governo spagnolo per limitare i contagi. Migliaia di persone si sono riunite a Madrid in Plaza de Colòn al gridi di Libertà, il virus non esiste e Le mascherine uccidono per protestare contro le misure di contenimento della pandemia. Durissimo attacco dei manifestanti soprattutto contro l'uso obbligatorio della mascherina, per la chiusura delle discoteche e per il divieto di fumare nelle aree pubbliche. Una manifestazione che ha riunito teorici della cospirazione, libertari e no vax, in un assembramento a dir poco sciagurato. A sostenere l'iniziativa anche il cantante Miguel Bosé, che ha promosso la manifestazione sui social network.Chi rientra dalla Spagna in Italia è obbligato a sottoporsi al tampone.