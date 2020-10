(Agenzia Vista) Ancona, 24 ottobre Covid, Acquaroli: “Dad per terze, quarte e quinte superiori. Potenziare trasporto locale” “Abbiamo adottato misure contenere il contagio e per prevenire scenari peggiori. Abbiamo deciso di consentire la didattica a distanza per terze, quarte e quinte delle classi superiori e di farlo per il 50% di queste classi. Mettiamo in campo tutte le nostre energie per potenziare il trasporto pubblico locale” queste le parole del governatore della regione Marche Francesco Acquaroli. / Courtesy ÈTv Durata: 01_17 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev