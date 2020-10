(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre Covid, almeno cinque ore di attesa al drive-in del San Giovanni. Ecco com’è la fila Fuori dall’ospedale San Giovanni c’è ormai da settimane una fila costante per chi deve effettuare il test. Per fare il tampone per il Covid al drive-in dell’ospedale di Roma servono almeno cinque ore di coda in macchina. Ecco le immagini e le voci dalla fila. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev