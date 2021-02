(Agenzia Vista) Milano, 27 febbraio 2021 Covid, appello del sindaco Sala a milanesi: “Troppa gente assembrata, nel weekend comportatevi bene” "Siamo in arancione da lunedì ma avendo davanti un week-end di giallo e bel tempo vi chiedo di tenere un comportamento corretto, fatelo per la nostra salute e per chi negli ospedale sta lavorando a ritmi che speravamo non necessari. Fatelo anche per tutti quelli che non possono lavorare, vi prego comportatevi in modo adeguato al difficile momento". Con queste parole il sindaco di Milano, Giuseppe Sala lancia un appello su Facebook a tutti i milanesi, affinché rispettino le regole nell'ultimo fine settimana in zona gialla, prima del passaggio della Regione Lombardia in arancione da lunedì. Facebook Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev