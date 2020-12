(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2020 Covid, Arcuri: “Non capisco perché dopo un anno in tali condizioni qualcuno non vorrebbe vaccinarsi” “Io non riesco a capire per quali ragioni, se non per alcune tipologie di ragioni conosciute che sono legate a certe fattispecie, la gente dopo un anno passato in queste condizioni dovrebbe non avere voglia di farsi il vaccino, ma anche questo ce lo dirà la campagna appena inizieremo a farla”. Queste le parole del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid 19 Domenico Arcuri, durante la conferenza stampa sul contrasto all’epidemia di coronavirus. / Invitalia Durata: 01_22 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev