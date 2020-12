(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2020 Covid, Arcuri: “Pronti a somministrare i vaccini in misura crescente e in un tempo ragionevole” “Siamo pronti a somministrare i vaccini in misura crescente e in un tempo ragionevole ai nostri concittadini. Il vaccino sarà gratuito per tutti e obbligatorio per nessuno. In questo momento tutto il mondo aspetta l’esito dei processi di certificazione da parte delle autorità competenti. In questo momento nessun vaccino ha superato definitivamente questo processo di certificazione, che pure è stato accelerato”. Queste le parole del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid 19 Domenico Arcuri, durante la conferenza stampa sul contrasto all’epidemia di coronavirus. / Invitalia Durata: 01_43 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev