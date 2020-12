(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2020 Covid, Arcuri: “Sacrifici a Natale per non rituffarci nel buio” “Sarebbe complicato iniziare la più grande campagna di vaccinazione di massa che il nostro mondo ricordi, nel pieno della terza ondata. Sarebbe davvero complicato intravedere la luce alla fine del tunnel e tuffarci di nuovo nel buio. Capisco che il sacrificio richiesto è un sacrificio molto alto, e che è molto difficile accettarlo. Accettarlo è più possibile solo pensando che questo significa aiutare a contribuire che non accada più“. Queste le parole del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid 19 Domenico Arcuri, durante la conferenza stampa sul contrasto all’epidemia di coronavirus. / Invitalia Durata: 02_22 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev