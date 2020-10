(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre Covid, Arcuri: “Se non raffreddiamo la curva il sistema sanitario non regge” “Con i numeri che abbiamo adesso, se non raffreddiamo subito la curva del contagio. Il nostro sistema sanitario, come qualsiasi sistema sanitario del mondo, non può reggere” queste le parole del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 Domenico Arcuri. / Youtube Invitalia Durata: 01_06 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev