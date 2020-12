(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre Covid, Arcuri: “Su vaccino c’è ritrosia di una minoranza. Necessaria campagna informativa” “Sentiamo una certa ritrosia da parte di una percentuale della nostra popolazione oppure da parte di mezzi di comunicazione di massa di chi pensa di rappresentare la maggioranza della popolazione intorno alla opportunità di farsi somministrare il vaccino. La nostra campagna informativa dovrà essere massiva e scientificamente inattaccabile. Metteremo gli italiani di fronte a una possibilità: il vaccino è gratuito ma non obbligatorio” sono le parole del commissario straordinario per le misure di contenimento e contrasto all’emergenza Covid-19 in conferenza stampa. / Youtube Invitalia Durata: 00_54 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev