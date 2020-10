(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre Covid, Arcuri: “Terapie intensive sotto controllo. Circa metà letti disponibili occupati” “Non c’è l’entropia delle terapie intensive. Abbiamo a disposizione circa 10mila posti letto in terapia intensiva che possono essere attivati in pochi giorni. Il doppio di quelli di marzo. I 1600 italiani oggi in t.i. sono una percentuale ancora lontana da quella che può provocare una crisi come a marzo. Abbiamo ancora 1700 posti letto ancora disponibili prima di dover arrecare danni e conseguenze ai reparti di terapia intensiva” queste le parole del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 Domenico Arcuri. / Youtube Invitalia Durata: 03_09 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev