(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre Covid, Arcuri: “Vaccino dal 27 dicembre per medici e anziani. Poi ordine decrescente di fragilità” “Per la campagna di vaccini cominceremo il 27 dicembre e partiremo dalle categorie di medici, infermieri, assistenti sanitari e anziani. Sono le persone che più ne hanno bisogno. Da lì andremo avanti seguendo l’ordine decrescente di fragilità” lo ha detto il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 Domenico Arcuri. / YouTube Invitalia Durata: 02_17 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev