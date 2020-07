Covid, balzo contagi in India: 27mila in 24 ore, è il terzo Paese

Roma, 11 lug. (askanews) - Sono oltre 800mila i casi accertati di coronavirus in India, dove nelle ultime 24 ore ci sono stati 27.114 contagi che hanno indotto decine di stati a imporre parziali lockdown nelle aree considerate ad alto rischio. I nuovi casi confermati portano il totale nazionale a 820.916. Il ministero della Sanità ha inoltre riportato altre 519 vittime, per un totale di 22.123.L'India è così diventato il terzo Paese al mondo più colpito dal Covid-19. Un'escalation di contagi che ha visto il Paese balzare da 600mila a 800mila casi nell'arco di nove giorni. Il ministero ha però sottolineato che il tasso di guarigione continua a migliorare ed è ora a oltre il 62 per cento.Preoccupazione anche per il Brasile, secondo Paese più colpito dopo gli Stati Uniti, con 70mila morti. I contagi sono arrivati a 1 milione e 800mila con 41.724 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 1.144 morti.