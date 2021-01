(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2021 Covid, Bellanova: "Tenere aperti centri vaccinazione H24" La ministra di Iv Bellanova lancia la petizione sui social: "Dobbiamo fare i vaccini h24. Dove sono i 3000 medici, i 12/13mila infermieri che dovevano essere chiamati per potenziare il piano dei vaccini? Il problema non è Arcuri. Il problema è come si pensa di governare una fase così complessa. Firma la petizione di Italia Viva per #VaccinareH24: https://www.italiaviva.it/vaccinareh24". 01_00 Facebook Bellanova Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev