(Agenzia Vista) Milano, 28 dicembre 2020 Covid, Bobo Vieri testimonial di Regione Lombardia per il rispetto delle regole a Capodanno Il calciatore Bobo Vieri è il testimonial della campagna di comunicazione della Regione Lombardia per il rispetto delle regole in vista del Capodanno. Nello spot invita alla prudenza, all’utilizzo della mascherina e al rispetto del distanziamento sociale. Courtesy LNews Durata: 00_19 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev