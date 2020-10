(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2020 Covid, Boccia: "No a lockdown, servono regole e collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali" “Un nuovo lockdown non ci sarà, l’epidemia sta assumendo dimensioni che ci obbligano a nuove misure. Dobbiamo nello stesso tempo tenere aperto il Paese e tutelare soprattutto lavoro e scuola. Per questa nuova fase servono regole, responsabili e collaborazione tra Stato, enti locali e Regioni. Solo così usciremo ancora più forti da questa condizione”. Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, in una video dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev