(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2021 Epidemia Covid, Brusaferro: “Circola in tutto il Paese, soprattutto giovani a contrarre infezione” “L’altra immagine è quella della mappa del nostro Paese e mostra come sostanzialmente non ci sia comune in Italia che non abbia segnalato dei casi e quindi mostra largamente come il virus circola in tutte le aree del nostro Paese” Così Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa del 15 gennaio sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale Covid19 della Cabina di Regia. Brusaferro ha poi aggiunto: “Sono soprattutto persone giovani che contraggono l’infezione. E questo ovviamente diventa un fattore che può avere anche degli elementi di positività, ma è un elemento da guardare con grande attenzione, da confermare”. / Youtube Ministero Salute 01_20 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev