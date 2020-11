(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2020 Covid, Brusaferro (Iss): "Decrescita dei casi in tutta Europa" "La circolazione del virus in Ue sta vedendo una decrescita un po' in tutta Europa. E questo avviene anche in Italia". Queste le parole del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. Con lui il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, e il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. / Ministero della Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev