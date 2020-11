(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre Covid, Brusaferro (Iss): “Fonte principale di contagio è ancora la famiglia” “Le nostre evidenze mostrano che i focolai sono per la maggior parte in contesti cosiddetti intra-familiari e peri-familiari. Ci sono anche altri luoghi ma la famiglia rimane la fonte principale di contagio” sono le parole del presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro in audizione in Commissione Affari sociali alla Camera. / Webtv.camera Durata: 01_31 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev