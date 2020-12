(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre Covid, Brusaferro (Iss): “Incidenza elevata. L’epidemia circola ancora nel Paese” “L’incidenza rimane ancora elevata. Siamo ancora lontani dal 50 per 100mila che è la soglia in cui possiamo garantire la fase di contenimento. Questo vuol dire che l’epidemia circola ancora nel Paese, anche se con differenze da regione a regione” sono le parole del presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro in conferenza stampa al Ministero della Salute. / YouYube MinisteroSalute 01_11 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev