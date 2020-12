(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre Covid, Brusaferro (Iss): “Incidenza è in calo ma rimandiamo valutazione a metà gennaio” “L’incidenza si mostra in calo ma bisogna valutarla con cautela. Non dimentichiamoci che l’impatto del Covid durante le feste potrà essere valutato in modo solido nella metà di gennaio, intorno al 14-15” sono le parole del presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro in conferenza stampa al Ministero della Salute. / YouYube MinisteroSalute 01_37 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev