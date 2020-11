(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2020 Covid, Brusaferro (Iss): "Sale età mediana positivi, ora intorno a 48 anni" "L'eta' mediana è in leggera crescita, questa settimana intorno ai 48 anni. Questo segnala che persone più anziane contraggono l'infezione, ed è un fenomeno che dobbiamo contrastare il più possibile". Queste le parole del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa al ministero della Salute per l’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. Con lui il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, e il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. / Ministero della Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev