(Agenzia Vista) Roma, 08 gennaio 2021 Covid, Brusaferro: “Vaccino apre nuova fase, ma per qualche mese serviranno restrizioni” “Con il nuovo anno iniziamo una fase che ha due binari. Da una parte il binario positivo e progressivo della vaccinazione, che sta procedendo rapidamente. Tiene conto delle dosi e lavora per categorie a rischio, e man mano che si espande questo elemento miglioriamo la situazione. D’altra parte sappiamo, ci siamo detti da tempo che ci sarà un periodo di qualche mese dove questa situazione sarà parallela, nel senso che comunque la circolazione del virus continuerà, può continuare e che per contenerla bisogna adottare le misure di restrizione”. Queste le parole del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, durante la conferenza sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale Covid19 della Cabina di Regia presso il Ministero della Salute. Durata: 02_25 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev