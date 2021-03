(Agenzia Vista) Napoli, 12 marzo 2021 Covid Campania, De Luca: "Restate a casa, siamo in guerra" "Le persone devono iniziare a capire che bisogna stare in casa. Quando si hanno 25 mila contagi al giorno in tutta Italia significa solo una cosa: siamo in guerra", così Vincenzo De LUca, presidente della Campania nel corso della diretta di aggiornamento sui dati Covid. / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev