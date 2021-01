(Agenzia Vista) Napoli, 29 gennaio 2021 Covid Campania, De Luca: “Rischiamo zona rossa, prudenza e responsabilità nei comportamenti” “Stiamo registrando un livello abbastanza elevato di positivi. Sapete che siamo in zona gialla ormai da parecchio tempo. Questo sicuramente è un beneficio per le attività economiche, ma ha determinato anche dei rilassamenti gravi che rischiano di far entrare la Regione in zona rossa. Sia detto con brutalità e con chiarezza estrema. Se i comportamenti non saranno di estrema prudenza e responsabilità, non ci vuole niente a passare direttamente in zona rossa e a chiudere tutto. Questo pericolo ovviamente sarà accentuato dall'apertura dell'attività scolastica anche per le secondarie superiori, è evidente”. Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta su Facebook / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev