(Agenzia Vista) Roma, 2 marzo Covid, Cardinal Bassetti: “Situazione surreale. A volte mi sembra un brutto sogno” “Siamo in una condizione surreale. Delle volte mi sveglio la mattina e penso sia stato un brutto sogno. Sono ottimista, bisogna che portiamo una grande speranza per far capire che la notte è lunga ma che l’alba viene come dice la sentinella di Isaia. Sta anche a noi costruirla con un impegno fattivo” sono le parole del presidente della Cei Cardinal Gualtiero Bassetti dopo l’incontro bilaterale tra Mattarella e Draghi e la delegazione della Santa Sede a Palazzo Borromeo per il 92esimo anniversario dei Patti Lateranensi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev