(Agenzia Vista) Bruxelles, 04 gennaio 2021 Covid, Commissione UE: “Fiduciosi di poter garantire vaccinazione a tutti gli europei” “Le prossime settimane e i prossimi mesi saranno molto importanti per lo svolgimento di questa vaccinazione. Quindi siamo molto concentrati a fare in modo che funzioni bene. È ovvio che uno sforzo così complesso comporterà sempre delle difficoltà e che ci saranno sempre degli ostacoli sulla strada, ma siamo fiduciosi che con tutto il lavoro che ci abbiamo messo, saremo in grado di garantire la vaccinazione degli europei il più rapidamente possibile”. Così il portavoce della Commissione europea Eric Mamer rispondendo alla domanda di un giornalista durante la tradizionale conferenza stampa quotidiana a Bruxelles. / EbS, European Commission 2021 02_16 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev