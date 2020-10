(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2020 Covid, Conte: "Battaglia ancora non vinta, non abbassiamo la guardia" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla 40° assemblea di Confcooperative: "Il paese ha saputo superare la fase più difficile della pandemia e riesce ad affrontare questa complessa emergenza sanitaria. La battaglia non è ancora vinta, dobbiamo esserne consapevoli perché nessuno, nei giorni e nei mesi a venire, abbia la tentazione di abbassare la guardia: occorre la massima attenzione". / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev