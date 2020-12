(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2020 Covid, Conte: "Da subito Italia cashless per gli acquisti con carte, ma non online" "Abbiamo deciso di far partire da subito il piano Italia cashless: dall'8 dicembre parte l'extra cashback di Natale, chi paga con le carte avrà un rimborso del 10 per cento su tutti gli acquisti fatti con le carte". A Palazzo Chigi la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per illustrare le misure del nuovo Dpcm. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev