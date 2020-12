(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2020 Covid, Conte: "Il 27 dicembre Vaccine day europeo" "Il Vaccine Day sarà il 27 dicembre, noi in Italia lo faremo con un primo gruppo di alcuni Paesi europei: è molto importante, ovviamente non risolveremo il problema, dovremo attendere i primi mesi di gennaio, seguendo il piano vaccinale". Così il premier, Giuseppe Conte, presentando il nuovo decreto con le misure restrittive per il periodo natalizio. 00_52 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev