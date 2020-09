(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2020 Covid, Conte: “Imparato a conviverci ma non abbassiamo guardia” “Stiamo imparando a convivere con il Covid-19 ma non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo progettare il rilancio” Le parole del premier Giuseppe Conte parlando alla cerimonia per i 100 anni di Confagricoltura. / Giuseppe Conte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev