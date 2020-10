(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, Conte: "Iv presente a riunione Dpcm, distinguo sorprendenti" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare il "Decreto Ristori", approvato dal Consiglio dei Ministri n.69. Così il presidente Conte rispondendo alle domande dei giornalisti: "Per questo Dpcm abbiamo cominciato a riunirci nel formato capi delegazione, e ovviamente c'era anche Italia viva, dalle 6.30 all'una di notte, sempre insieme, E' stato uno sforzo collettivo, sentendo anche le Regioni, i rappresentanti degli enti locali e i capigruppo. All'una di notte abbiamo convenuto che erano queste le misure, consapevoli che è il momento della responsabilità senza prefigurare distinguo, reazioni emotive o sofferenze concrete". / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev