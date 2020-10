(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2020 Covid, Conte: "Ok proteste ma no a professionisti disordine sociale, attenti a infiltrazioni" A Palazzo Chigi la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per illustrare le misure del nuovo Dpcm: "Siamo in un periodo duro, sulle proteste ci mancherebbe: se fossi dall'altra parta avrei anche io motivo di dolermi e proverei rabbia per le misure del governo. Ma io dico: aspettiamo di vedere le misure adottate e valutiamole. Sono un sostegno economico cospicuo, o comunque adeguato". / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev