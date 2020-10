(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre Covid, Conte: “Se non proteggiamo la salute non possiamo proteggere l’economia” “Le prossime settimane si preannunciano molto complesse. Non potremo quindi abbassare la guardia perché se non proteggiamo la salute dei cittadini non possiamo proteggere l’economia. Le due cose vanno di pari passo” queste le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel messaggio trasmesso all’assemblea annuale della Confederazione nazionale artigianato. / Facebook Cna Durata: 00_59 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev