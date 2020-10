(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2020 Covid, Conte: "Sedute Parlamento possibili anche a distanza, predisporci con misure adeguate" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare il nuovo Dpcm anti-Covid: "Tra le misure preannunciate ce ne è una che potrà avere impatto nelle pubbliche amministrazioni. È previsto che tutte le riunioni si svolgano a distanza salvo per motivate ragioni. A tutti i livelli dobbiamo premurarci verso il fatto che più persone vadano in quarantena. Dobbiamo predisporci con misure per rendere più flessibili le modalità per riunioni". / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev