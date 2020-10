(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre Covid, Conte: “Situazione molto critica. Ma strategia deve essere diversa rispetto a marzo” “La strategia per contrastare questa seconda ondata non può essere la stessa che in Primavera, per la conoscenza acquisita dalla comunità scientifica e per le prassi adottate dai cittadini. L’Italia è in una situazione diversa rispetto a marzo anche se questa si sta rivelando molto critica” queste le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell’Aula della Camera dei Deputati durante l’informativa sul recente Dpcm su contrasto emergenza Covid. / Webtv.camera Durata 01_11 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev