Covid, Conte: "Stretta su assembramenti in pubblico, sindaci decidono chiusure dopo le ore 21,00"

(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2020 Covid, Conte: "Stretta su assembramenti in pubblico" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare il nuovo Dpcm anti-Covid: "I sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private". / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev