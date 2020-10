(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre Covid, Conte: “Su chiusura strade e piazze la preoccupazione dei sindaci è legittima” “Per le ore notturne, momento in cui spesso si verificano situazioni di assembramento, il Dpcm prevede la possibilità di chiusura di strade e piazze nei centri urbani. Le preoccupazioni dei sindaci sulla scarsità di agenti di polizia locale per far rispettare l’eventuale misura sono legittime. Per questo è stata predisposta una direttiva ai prefetti che assicura, in coordinamento con le autorità locali, la piena operatività alla misura” queste le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell’Aula della Camera dei Deputati durante l’informativa sul recente Dpcm su contrasto emergenza Covid. / Webtv.camera Durata 00_47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev