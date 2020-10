(Agenzia Vista) Napoli, 23 ottobre 2020 Covid, De Luca: "Inevitabile didattica a distanza. Domando alle mamme e papà: l'alternativa qual è?" "Non si apre alla mobilità, e sarà inevitabile mantenere la didattica a distanza. Pongo alle mamme e ai papà la domanda che pongo anche a me stesso: l'alternativa qual è? Vi sentite di mandare i vostri figli a scuola in queste condizioni?". Queste le parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (PD) in una dichiarazione in diretta Facebook sul punto della situazione Covid. Durata: 00_50 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev