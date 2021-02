(Agenzia Vista) Campania, 23 febbraio 2021 22-02-21 Covid, De Luca: "Vi siete divertiti sul lungomare? Bravi, così entriamo in zona rossa" "Vi siete divertiti? Avete mangiato sul lungomare? Bravi, ora siamo zona arancione e forse entriamo in zona rossa. Ho visto nel week end le transenne messe sul lungomare quando ormai non servivano più a niente. La sera dopo la sei, se ognuno fa quello che vuole, siamo perduti". Queste le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sugli assembramenti del week-end a Napoli. / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev