(Agenzia Vista) Campania, 14 novembre 2020 Covid, De Magistris: "Campania zona rossa, ora ristori subito" Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un video su Facebook dopo aver appreso la notizia che la Campania è diventata zona rossa: "Ora mi sento fortemente di chiedere al Governo, così come ho chiesto al presidente del Consiglio in una lettera indirizzata qualche giorno fa, ristori economici immediati perché la città non può pagare sulla propria pelle una zona rossa che, se ci fosse stato sul piano sanitario un lavoro diverso nei mesi successivi al lockdown, poteva essere evitata''. / Facebook Luigi de Magistris Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev