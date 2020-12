(Agenzia Vista) Kosovo, 30 dicembre 2020 Covid, Di Maio: “Il 2021 è l’anno delle vaccinazioni” “Il 2021 è l’anno delle vaccinazioni. Lo faremo sempre come sistema-Paese, sempre come Paese che insieme agli altri Paesi europei prova a vincere questa sfida. Sono arrivate dosi importanti oggi, circa 240.000 dosi che si sommano gli altri milioni che arriveranno nei prossimi mesi di dosi di questo vaccino che serviranno a tornare a questa nuova normalità dopo questa grande crisi”. Così il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una dichiarazione dal Kosovo, dove ha fatto visita al Quartier Generale della NATO KFOR. 00_48 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev