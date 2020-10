(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre Covid, Di Maio: “Misure stringenti adesso per poter passare il Natale in famiglia” “Adotteremo misure più stringenti per poter passare il Natale insieme. Nel primo lockdown l’obiettivo era di poter passare l’estate senza grosse restrizioni e ci siamo riusciti, oggi non parliamo di lockdown ma l’obiettivo è lo stesso. Abbiamo l’esigenza di adottare provvedimenti più stringenti per permettere alle nostre famiglie di stare insieme a Natale” queste le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un video diffuso sulla sua pagina Facebook. / Facebook Luigi Di Maio Durata: 00_54 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev