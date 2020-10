(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre Covid, Di Maio: “Nuovo Dpcm per scongiurare tragedie come i camion di Bergamo” “Quello che stiamo per decidere ha lo scopo di scongiurare la tragedia che abbiamo visto a Bergamo con i camion dell’esercito che trasportavano le bare dei nostri concittadini. Dobbiamo evitare qualsiasi tipo di rischio che in questo momento non è solo italiano ma di tutta Europa” queste le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un video diffuso sulla sua pagina Facebook. / Facebook Luigi Di Maio Durata: 00_59 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev