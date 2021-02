Covid, Draghi: impegno a informare in anticipo su cambio regole

Roma, 17 feb. (askanews) - "Il virus è nemico di tutti. Ed è nel commosso ricordo di chi non c è più che cresce il nostro impegno. Prima di illustrarvi il mio programma, vorrei rivolgere un altro pensiero, partecipato e solidale, a tutti coloro che soffrono per la crisi economica che la pandemia ha scatenato, a coloro che lavorano nelle attività più colpite o fermate per motivi sanitari. Conosciamo le loro ragioni, siamo consci del loro enorme sacrificio e li ringraziamo. Ci impegniamo a fare di tutto perché possano tornare, nel più breve tempo possibile, nel riconoscimento dei loro diritti, alla normalità delle loro occupazioni. Ci impegniamo a informare i cittadini di con sufficiente anticipo, per quanto compatibile con la rapida evoluzione della pandemia, di ogni cambiamento nelle regole".Così il presidente del Consiglio Mario Draghi all'inizio del suo discorso al Senato per la fiducia.